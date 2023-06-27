"Якщо впаде Росія — ми всі загинемо": Лукашенко прокоментував своє посередництво щодо Пригожина

Загроза нового глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні. На думку політика, Захід миттєво скористався смутою після можливого перевороту в РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив не героїзувати його посередництво у справі заколоту Євгена Пригожина у Росії. Про це він сказав під час виступу перед силовиками і журналістами в Мінську 27 червня.

"У жодному разі не треба робити з мене героя, ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію пропустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіштовхнули двоє людей, які воювали на фронті. Немає у цій справі героїв. Найстрашніше, що якби пішла смута, на Заході миттєво цим скористалися б. Якщо впаде Росія, ми залишимося під уламками, все загинемо", – сказав Лукашенко.

Він додав, що загроза нового глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні, а Білорусь вкотре намагаються підірвати, дезорієнтувати людей і розгойдати ситуацію і "під цей шум насадити свої правила".

"Сьогодні ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО і безпрецедентне нарощування потенціалу країн — членів альянсу в регіоні, зокрема, поблизу наших кордонів. Демонстрація за демонстрацією – демонстрація сили. Ми повинні бути сильнішими від тієї загрози, яка знову нависає тінню над нашою землею", — сказав білоруський лідер.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що на тлі подій в Росії наказав привести армію Білорусі у повну бойову готовність. Самопроголошений президент Білорусі повідомив, що білоруська опозиція хотіла скористатися моментом із Пригожиним в РФ і готувала заколот у країні.

Раніше повідомлялося, що в Інституті політичних досліджень в РФ заявили про зростання рейтингу Путіна після заколоту Пригожина. З 80% він нібито підскочив до 90%.