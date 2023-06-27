"Як і рік тому": РФ обстріляла Кременчук ракетами Х-22, — Полтавська ОВА

За словами начальника військової адміністрації Дмитра Луніна, противник влучив по кооперативу. У Повітряних силах водночас зазначили, що ракети неточні й часто відхиляються від цілі.

Російські окупанти завдали удару крилатими ракетами по місту Кременчук у Полтавській області. Сталося це рівно через рік після трагедії в ТЦ "Амстор". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 27 червня.

"Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв", — ідеться в повідомленні.

При цьому, за словами Дмитра Луніна, влучань в об'єкти критичної інфраструктури зафіксовано не було, тож наслідків в енергетичному секторі бути не повинно.

Детальніша інформація з'явиться пізніше.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону також прокоментував ракетний удар по Кременчуку.

За його словами, під час повітряної тривоги в українських областях з російського аеродрому злетіли літаки Ту-22м3. Вони є носіями ракет Х-22, які й атакували місто. За попередніми даними було випущено дві ракети з двох літаків.

"Швидкість таких ракет — 4000 кілометрів на годину. А ще крім того, ракета досить-таки неточна. Її допустима похибка, відхилення від цілі, близько 600 метрів. Саме тому ця ракета доволі небезпечна, бо летить невідомо куди", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що РФ обстріляла Кременчук у річницю трагедії в ТЦ "Амстор". За даними Повітряних сил, ЗС РФ завдали ракетного удару по Україні з літаків Ту-22М3. Вибухи також чули в Сумській області, через яку крилаті ракети рухалися в напрямку Полтавщини.