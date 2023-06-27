"Сіяти зерна миру": представник Ватикану здійснить візит до Москви 28 і 29 червня

Католицька церква сподівається, що незабаром будуть плоди миру в Європі та світі, але не все від них залежить.

Кардинал Маттео Дзуппі, Архиєпископ Болоньї та Голова Єпископської Конференції Італії, 28 та 29 червня як посланець Папи Франциска перебуватиме в Москві, повідомляє інформаційний портал Святого Престолу Vatican News. Під час візиту його супроводитиме співпрацівник Державного Секретаріату Святого Престолу.

"Головною метою ініціативи є заохочення жестів людяності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та пошукам шляхів для досягнення справедливого миру", – йдеться в заяві пресслужби Святого Престолу.

Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі провести місію, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні.

5 і 6 червня Папський Посланець перебував у Києві, де провів різні зустрічі як з представниками церковної, так і з представниками цивільної влади, зокрема, з Президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідав Бучу. По завершенні місії пресслужба Святого Престолу повідомляла, що "результати цих розмов" будуть передані Святішому Отцеві. У Ватикані вважають, що це буде корисним для оцінки подальших кроків як на гуманітарному рівні, так і в пошуку шляхів до справедливого та тривалого миру.

Сіяти зерна миру

"Ми усвідомлюємо, що ми є сіячами. Кардинал Дзуппі їздив в Україну сіяти зерна добра і миру. З цим же почуттям він поїде до Москви, щоб боротися за мир. Церква робить це, але не від нас залежать всі результати. Але так чинить і сіяч, він залишає насіння і молиться Богу, щоб воно проросло і принесло плід. Будемо сподіватися, що незабаром матимемо плоди миру в Європі та світі", — заявив архиєпископ Едґар Пенья Парря, Заступник Державного Секретаря Святого Престолу із загальних питань.

25 червня Фокус писав про те, що Тіна Кароль особисто зустрілася з Папою Римським у Ватикані. Артистка передала понтифіку особливий презент — особистий щоденник хлопчика Єгора, який пережив окупацію ЗС РФ у Маріуполі.

Раніше, 23 червня, повідомлялось, що Папа намагався зупинити вторгнення Росії в Україну. Українці хотіли б, щоби Папа однозначно став на бік України, засудивши поіменно представників агресора. Але Ватикан – це держава, яка в міжнародному праві має інакший вигляд, ніж, світські держави. Її головним інструментом впливу на хід тих чи інших історичних подій є діалог і дипломатія.