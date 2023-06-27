"Це історичні питання": Китай не проти виходу України до кордонів 1991 року, — посол КНР

Китайський дипломат Фу Цун заявив, що не бачить причин не підтримувати мету Києва повернути контроль над усіма своїми територіями, включно з Кримом.

Представник Китаю в Європейському союзі Фу Цун заявив, що його країна ставиться з повагою до територіальної цілісності всіх держав. Про це пише видання Al Jazeera 27 червня.

Повідомляється, що китайський посол озвучив позицію Пекіна щодо повернення Україною всіх окупованих територій, зокрема Кримського півострова. Високопоставлений дипломат заявив, що не бачить причин не підтримувати мету Києва вийти на кордони 1991 року.

"Не розумію, чому б і ні", — сказав Фу Цун журналістам.

За словами представника Китаю в Євросоюзі, Пекін поважає територіальну цілісність усіх країн.

"Як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені та вирішені Росією та Україною, і саме за це ми виступаємо", — заявив дипломат.

У публікації також зазначається, за винятком Фу Цуна, китайські офіційні особи вважають за краще утримуватися від публічних коментарів щодо анексії Російською Федерацією територій України.

Нагадаємо, що китайська компанія Autel Robotics, яка є одним із популярних виробників безпілотників, прокоментувала використання своїх БПЛА росіянами, заявивши, що "це не було початковим завданням".

Ще ми повідомляли, що в КНР прокоментували спробу Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації. Офіційний представник МЗС Китаю заявив, що це "внутрішня справа Росії".

Ми також писали про те, що на думку спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті, президент РФ Володимир Путін став значно слабшим, ніж раніше, що може стати стимулом для Китаю перестати підтримувати Москву.