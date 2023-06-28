Після можливої зустрічі з Лукашенком: борт Пригожина вилетів із Білорусі до РФ, — Гаюн (фото)

За даними білоруських розслідувачів, після перебування Лукашенка в резиденції на Мінському морі з аеродрому Мачулищі вилетіли літак Пригожина і другий борт, який прибув разом із ним уранці.

Бізнес-джет, що належить Пригожину, покинув аеродром Мачулищі в Білорусі і наразі перебуває в повітряному просторі Росії. Про це повідомив 27 червня Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Маршрут бізнес-джета, що належить Пригожину Фото: Flightradar24

Згідно з даними Flightradar, о 22:39 літак Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером RA-02795 злетів з військового аеродрому Мачулищі. Час перебування на білоруському аеродромі становив 14 годин і 59 хвилин.

Крім того, другий бізнес-джет (RA-02878), який прибув на аеродром Мачулищі сьогодні вранці, також піднявся в повітря.

Наразі обидва літаки перебувають у повітряному просторі Росії: один із них прямує до Москви, а другий — до Санкт-Петербурга.

Пригожи міг зустрітися з Лукашенком

Як повідомляють білоруські розслідувачі проєкту "МотолькоПомоги", сьогодні ввечері, протягом приблизно п'яти годин, Лукашенко перебував у резиденції на Мінському морі. Через 39 хвилин після закінчення його перебування там, з аеродрому Мачулищі злетіли літак Пригожина і другий борт, який прилетів разом із ним цього ранку.

Маршрут другого бізнес-джета Фото: Flightradar24

У резиденції на Мінському морі відбуваються закриті переговори, у яких бере участь уся "сім'я" Лукашенка, зазначають журналісти.

Нагадаємо, 27 червня Олександр Лукашенко розповів про контакт із російським колегою Володимиром Путіним під час військового заколоту Євгена Пригожина і про те, як він нібито вмовив його розвернути колони.

Раніше, 26 червня, президент Російської Федерації Володимир Путін звернувся до найманців ПВК "Вагнер", коментуючи події військового заколоту. Глава Кремля запропонував їм укласти контракти з Міноборони Росії.