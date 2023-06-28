Збив корону з Путіна: Данілов пояснив, чому "вагнерівці" Пригожина не дійшли до Москви (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Володимир Путін уже не довіряє членам своєї Ради нацбезпеки, глава Кремля значно посилив свою охорону.

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов вважає, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин консультувався з якимись людьми під час військового заколоту у РФ. Саме вони зупинили його похід на Москву. Про це Данілов розповів в ефірі національного телемарафону.

"Ми не знаємо, поки що, які переговори відбувалися і хто давав вказівку. Я точно можу сказати, що це не рішення Пригожина, зупинити, скажімо так, цей похід на Москву. Це рішення зовсім інших людей, з ким вони консультувалися, як це все відбувалося", — сказав Данілов.

За його словами, президент РФ Володимир Путін уже не довіряє членам своєї Ради нацбезпеки, глава Кремля значно посилив свою охорону.

Данілов зазначив, що раніше Путін вважав себе практично "царем" Росії, однак Пригожин зміг зірвати з нього "корону". Тепер же всі побачили, що влада Путіна слабка.

За словами секретаря РНБО, білоруський політик Олександр Лукашенко занадто хитрий, а тому не дозволить будувати на території своєї країни табори для найманців ПВК "Вагнер".

"Це росіяни поширюють для того, щоб робити ІПСО, які повинні були вплинути на нашу країну, на Польщу, на Литву, які мають кордони з Білоруссю. Це звичайна спецоперація", — сказав Данілов.

Олексій Данілов про похід Пригожина на Москву (дивитися з 5 хвилини)

Нагадаємо, що 25 червня Данілов назвав плюси для України від заколоту Пригожина. Секретар РНБО вважає, що Путіну для порятунку необхідно провести очищення в силовому блоці, усунути групу "Вагнера", запровадити воєнний стан у Росії та застосувати масові репресії.

Крім того, Данілов назвав заколот Пригожина початком кінця Росії. Він заявив, що переворот у Росії може статися як зараз, так і "трошки пізніше", але він обов'язково буде.