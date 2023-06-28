"Оцифрували і беруть у трупа інтерв'ю": Кива видав нову версію про "загибель Буданова" (фото)

Звинувачений у держзраді екснардеп запевняє, що начальник розвідки Міноборони загинув понад тиждень тому, а в ефірі телемарафону демонструють згенеровані за допомогою технологій заяви генерал-майора.

Екснардеп-втікач і трохи не кандидат наук Ілля Кива прокоментував "загибель" очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Одіозний колишній політик заявив, що Буданова оцифрували, а його електронна версія роздає інтерв'ю і робить прогнози. Про це Кива на повному серйозі написав у своєму телеграм-каналі.

"Подумайте, який рівень п**деця твориться в Україні. Взяти мертву людину, оцифрувати її та через монтаж брати у трупа інтерв'ю, на повному серйозі ставити запитання, слухати прогнози і все це на рівні ефірів державних телеканалів! Що б усі вірили: він живий, він здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія. У ексначальника ГУР Кирила Буданова нещодавно було дев'ять днів, скоро вже 40 років. Я розумію, що православні обряди Зеленському чужі, але все ж…", — написав Кива.

Далі він двома словами привітав українців з Днем Конституції, закресливши слово "проституції".

У мережі українці порадили Киві, щоб той, коли споживає алкоголь, для свого ж добра, не писав більше тексти.

Нагадаємо, що голова ГУР Кирило Буданов розповів, що вважає повідомлення про свою смерть смішними. Він переконаний, що фейки спрацювали лише для так званих "експертів", серед яких був Кива.

Раніше повідомлялося, що 19 червня Буданов у коментарі Kyiv Post пожартував, що в Україні формують "спецзагін із безсмертних", який приходитиме до росіян по ночах і кошмаритиме їх.