Уже знищені: Зеленський відповів на чутки про загрозу для Києва з боку "Вагнера" (відео)

За словами президента, найманці ПВК "Вагнер" на території Білорусі не загрожують безпеці України.

Володимир Зеленський висловив свою думку щодо переміщення групи "Вагнер" до Білорусі. Президент вважає, що це не становить серйозної загрози для України. Про це розповів глава держави на пресконференції в середу в Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою.

"Я не можу сказати, наскільки вони (вагнерівці — Ред.) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", — повідомив він.

Зеленський пояснив, що багатьох найманців "Вагнера" знищили Збройні сили України, тому на Москву пішло порівняно небагато з них.

Крім того, каже він, українська армія вважає, що ситуація на півночі країни "незмінна і контрольована" і повторення вторгнення неможливе.

"Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах", — додав президент.

Фокус із посиланням на військових експертів раніше писав, що план бунту Пригожина міг передбачати вбивство Путіна за підтримки вищого генералітету і силовиків.

За час пригожинського демаршу найманці "з "Вагнера" збили приблизно шість вертольотів і один літак. При цьому загинули 13 пілотів. Російська авіація бомбила нафтобази, дороги, робилися й інші дії, щоб перегородити шлях у напрямку Москви. На околиці столиці РФ встановлювали позиції з автоматниками, у повітрі над дорогою, що веде до Москви, літали вертольоти тощо.