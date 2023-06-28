90 км від Мінська: ЗМІ опублікували знімки можливої бази ПВК "Вагнер" у Білорусі (фото)

За даними білоруських журналістів, днями стало відомо про ремонт покинутої військової частини в селі Ціль Осиповицького району. Місцеві жителі стурбовані ймовірною присутністю найманців поблизу їхнього населеного пункту.

Опубліковано супутникові знімки, на яких видно ймовірний польовий табір найманців приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина на території Білорусі. Відповідні знімки опублікувала 28 червня білоруська служба "Радіо Свобода".

Білоруські журналісти наводять дані Міноборони республіки, згідно з якими на території країни функціонує близько 200 військових частин, де постійно перебувають сотні військовослужбовців. Найбільша військова частина розташована в Печах Борисова, де одночасно перебувають близько 4,5 тисячі військовослужбовців. У першій половині 1990-х років ліквідовано ще 200-250 військових частин на території Білорусі, але їхній стан залишається невідомим.

Кілька білоруських ЗМІ 27 червня повідомили про ремонт колишньої військової частини в селі Ціль Осиповицького району, розташованого приблизно за 90 кілометрів від Мінська. Згідно з розмовами з місцевими жителями, вони стурбовані можливим прибуттям "вагнерівців" поблизу Осиповичів.

З використанням супутникового сервісу Planet.com, журналісти білоруської служби "Радіо Свобода" проаналізували фотографії військового об'єкта в Целі, зроблені 27 і 17 червня. На знімках видно два майданчики: один розміром 270 на 170 метрів, інший — 200 на 160 метрів. Журналісти припускають, що це може бути скупчення наметів однакового розміру або техніки, що належить "вагнерівцям".

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що літак Пригожина залишив аеродром Мачулищі в Білорусі та полетів до Росії. За даними білоруських розслідувачів, глава ПВК "Вагнер" перед цим міг зустрітися з лідером республіки Олександром Лукашенком.

Також 27 червня Олександр Лукашенко повідомив про своє спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним під час військового заколоту, організованого Євгеном Пригожиним, і стверджував, що він нібито переконав засновника ПВК відкликати колони.

Раніше, 26 червня, президент Росії Володимир Путін звернувся до найманців із ПВК "Вагнер", коментуючи події військового заколоту, і запропонував їм укласти контракти з Міністерством оборони РФ.