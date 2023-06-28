"Червона зона ризику": партизани розповіли про ситуацію навколо заводу "Титан"

За словами представників підпільної групи "АТЕШ", у місті Армянськ, що біля заводу, помічені представники ФСБ, а в сусідніх селах квартируються російські офіцери.

Ситуація навколо заводу "Кримський титан" біля тимчасово окупованого міста Армянськ, що в Криму, є напруженою. Про це йдеться в повідомленні підпільного руху "АТЕШ", опублікованому 28 червня.

Партизани відзначають велике скупчення агентів ФБС у місті. Також, за їхньою інформацією, поліцейські районних відділів перебувають у стані підвищеної готовності.

"Місто в червоній зоні ризику, можливості самостійного розмінування "Титана" зараз немає. Завод перебуває під особливим режимом контролю у військових. Впровадження додаткових агентів на завод сильно ускладнене. Доводиться проходити ретельні перевірки", — йдеться в повідомленні "АТЕШ".

Зазначається також, що в довколишніх селах квартируються безліч офіцерів Збройних сил Росії, зокрема в Долині та Воїнці.

Водночас, за повідомленням партизанів, триває ремонт Чонгарського мосту, а голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, ймовірно, перебуває в Криму, повідомляють українські партизани.

"Кримський титан" є найбільшим виробником діоксиду титану в Східній Європі. На заводі також здійснюється виробництво червоного залізоокисного пігменту, сірчаної кислоти, мінеральних добрив, рідкого натрієвого скла, алюмінію сульфату і залізного купоросу. На території заводу розташовані два цехи: "Титан-1" і "Титан-2". Кожен з них здатний виробляти до 40 тисяч тонн діоксиду титану на рік.

Як повідомлялося раніше, 31 травня, партизани з групи "Атеш" повідомили про початок мінування кримського заводу "Титан".

Раніше, у січні 2023 року, стало відомо, що на території заводу "Кримський титан" було помічено російську військову техніку і підрозділи військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил РФ.