Ядерна загроза РФ: скільки відсотків росіян підтримують удар по Україні (опитування)

За даними соціологів, літні росіяни частіше виступали за застосування ядерної зброї на території сусідньої країни, ніж молоді

Соціологічне опитування компанії Russian Field показало, що 16% громадян Російської Федерації вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним. Про це пише російське видання RTVI 28 червня.

Як зазначають автори публікації, майже кожен п'ятий росіянин не проти ядерного удару по Україні. З них 5,5% вважають, що це допустимо тільки в разі загрози поразки у війні, а 10,5% — незалежно від умов.

При цьому 74% громадян Росії впевнені, що завдавання ядерного удару по Україні неприпустимо. Ще 10,4% не змогли відповісти, назвали свій варіант або відмовилися брати участь в опитуванні.

Кожен п'ятий росіянин підтримує ядерний удар по Україні

За даними соціологів, літні росіяни рідше виступали проти застосування ядерної зброї, ніж молоді. Найчастіше прихильниками ядерного удару виявлялися респонденти чоловічої статі та люди віком 30-44 роки.

Також з'ясувалося, що за ядерний удар частіше виступають громадяни РФ з низьким і високим доходом. Своєю чергою респонденти із середнім матеріальним станом рідше підтримують такий крок.

Нагадаємо, що за даними незалежної російської організації "Левада-Центр" від 15 травня, майже 29% громадян Росії вважають, що застосування ядерної зброї керівництвом країни щодо України можливе "за необхідності".

Ми також писали про те, що 15 червня президент Росії Володимир Путін допустив застосування ядерної зброї. За його словами, це виправдано в разі загрози існуванню Росії, її територіальній цілісності та незалежності.

Ще ми повідомляли, що 23 червня сенатори США представили резолюцію, в якій ідеться, що якщо Росія застосує ядерну зброю, намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ, то опиниться у війні проти НАТО.