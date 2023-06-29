"Козел відпущення": Кремль використовує арешт Суровікіна для виправдання заколоту Пригожина, — ISW

Аналітики ISW припускають, що топ-офіцера могли примусити закликати власника ПВК "Вагнер" припинити повстання, однак тепер Суровікіна можуть звинуватити в помилках армії РФ, щоб відбілити репутацію Кремля.

Арешт генерала армії Російської Федерації Сергія Суровікіна Кремль спробує використати для того, щоб пояснити громадськості, чому російські військові так погано відреагували на заколот Пригожина. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 28 червня.

"Кремль може використовувати генерала армії Російської Федерації Сергія Суровікіна як козла відпущення. Його можуть використовувати для виправдання можливої перебудови російського військового керівництва", — зазначено у звіті.

На думку аналітиків ISW, арешт Суровікіна 28 червня вказує на те, що Кремль зараз починає проводити в Росії "зачистку" міністерства оборони від усіх осіб, яких вважає нелояльними.

За їхньою інформацією, одне з джерел у російській опозиції і ще два наближених джерела в Міноборони РФ підтвердили арешт Суровікіна, у зв'язку з тим, що той підтримав позицію лідера ПВК "Вагнер" під час збройного заколоту 24 червня.

Офіційні особи у США також були проінформовані розвідкою про те, що генерал Суровікін заздалегідь знав про майбутнє повстання, проте американська розвідка не змогла встановити, чи підтримав Суровікін Пригожина безпосередньо.

"Неясно, що могло змусити Суровікіна закликати Пригожина припинити повстання всього через кілька годин після його початку, хоча можливо, що він зробив це з примусу, а не через підтримку російського військового керівництва. Якщо російська влада дійсно заарештує Суровікіна, Кремль, найімовірніше, використає його та його прихильників як козлів відпущення, щоб публічно пояснити, чому російські військові та російські органи внутрішньої безпеки погано відреагували на повстання, і виправдати можливу перебудову російського військового керівництва", — пишуть аналітики ISW.

Зникнення та арешт Суровикіна

Нагадаємо, високопоставленого російського генерала Сергія Суровікіна, який, як припускають, добре знав про заколот ПВК "Вагнер", ніхто не бачив із суботи 24 червня.

28 червня в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили арешт генерала Сергія Суровікіна.

Того ж дня низка російських ЗМІ повідомила, що головнокомандувача Сергія Суровікіна нібито помістили в СІЗО.