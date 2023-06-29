"Не має сенсу": в ОП розповіли, чи існує загроза після відправки ПВК "Вагнер" у Білорусь

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, після провального заколоту приватної військової компанії більше не існує. Лише частина найманців Євгена Пригожина продовжить воювати проти України.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі не несе загрози для України. Про це в ефірі передачі "Сніданок з 1+1" він розповів 29 червня.

На його думку, кордон з Україною та Білоруссю надійно захищений і укріплений.

Подоляк зазначив, що після того, як ситуація з бунтом Пригожина і ПВК "Вагнер" фактично зникла, організацію можуть розділити на 4 частини.

"Те, що Пригожин у Білорусі, для України не має жодного сенсу, тому що ПВК "Вагнер" більше не існує. Вона (ПВК "Вагнер" — ред.) буде розподілена на чотири частини: одна залишиться на контракті в Міноборони РФ і буде воювати проти України", — підкреслив він.

Він зазначив, що окрему частину становитимуть "колишні зеки", яких можуть перевести на контрактну службу в Міністерство оборони РФ, ще одна частина найманців може підписати контракти з "Росгвардією" і залишиться служити на внутрішньому російському ринку.

"Третя частина — повернеться в Африку, тому що це основні їхні бізнес-активи. До речі, ймовірно, і Пригожин працюватиме на Африку. Четверта частина залишиться тренувати білоруський спецназ", — поділився з журналістами Подоляк.

Нагадаємо, що на думку експерта Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліба Парфьонова, частина найманців ПВК "Вагнер", які разом із Євгеном Пригожиним перейдуть на територію Білорусі, можуть створити особисту гвардію Олександра Лукашенка.

Також нагадаємо, що білоруський лідер Олександр Лукашенко розраховує на допомогу з боку керівництва ПВК "Вагнер", чиї найманці можуть поділитися досвідом і підвищити навички армії Білорусі.