США схвалили для Польщі продаж систем Patriot на $15 млрд для модернізації ППО

Таким чином Польща проведе другий етап модернізації власної системи протиповітряної оборони "Вісла". До нового пакету увійдуть 48 пускових установок M903, адаптованих для використання системи IBCS, а також 644 ракет Patriot PAC-3 MSE.

Державний департамент США схвалив продаж Польщі комплексів Patriot, інтегрованих із системою IBCS, на суму до 15 мільярдів доларів. Як повідомив 28 червня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, це важливий крок на шляху до реалізації другої фази модернізації польської системи протиповітряної оборони "Вісла".

Згідно з комюніке, схвалена угода включає 12 вогневих установок Patriot у новітній конфігурації, адаптованих для використання системи IBCS. Туди входять 48 пускових установок M903 разом із 644 ракетами Patriot PAC-3 MSE, комплектами інтегрованої системи бойового управління засобами ППО і ПРО IBCS і 12 всеспрямованих радарів LTAMDS.

Польські оглядачі Defence 24 додали, що до пакета також увійшли допоміжні елементи, включно з системами зв'язку, комплектами запасних частин, логістичною підтримкою і навчанням, навігаційними системами GPS з модулем перешкод SAASM тощо.

Зазначається, що "Вісла" наразі оснащена стандартними секторними радарами, тому в рамках другого етапу модернізації ППО, Польща отримає всеспрямовані радари LTAMDS, які суттєво збільшать ефективність засобів повітряної оборони.

За даними агентства DSCA, основними підрядниками за контрактом будуть компанії Raytheon, інтегратор Patriot і виробник радара LTAMDS, виробник ракет PAC-3 MSE компанія Lockheed Martin, а також виробник системи управління ППО IBCS компанія Northrop Grumman.

Нагадаємо, американська корпорація Raytheon Technologies має намір збільшити щорічне виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot до 12 систем. За словами директора компанії Грега Гейса, комплекси Patriot, які добре зарекомендували себе в Україні, вельми вразили своєю ефективністю керівництво Raytheon.