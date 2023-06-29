У військах РФ новий тренд на імпровізований захист: обшивають бронетехніку сіткою (фото)

На танк приварили сітку таким чином, що гармата навіть не зможе обертатись на 360 градусів. Ймовірна причина такого рішення — загроза українських FPV-дронів.

Збройні сили РФ продовжують спроби підвищити захист бронетехніки від дронів-камікадзе. Світлини ширяться в соціальних мережах, передає Фокус.

У РФ ще до початку повномасштабного вторгнення на танки почали встановлювати "мангали" — металеві козирки на баштах танка. Тоді таким чином вони хотіли захиститись від ударів ПТРК Javelin та боєприпасів з Bayraktar TB2. Нині на полі бою з обидвох сторін використовуються невеликі дрони-камікадзе. Вони можуть нести реактивну гранату для РПГ-7 чи інший заряд, якого достатньо для знищення бронетехніки. Відтак у РФ почали обшивати техніку різноманітними сітками, щоб вберегтися від атак з повітря.

На фотографії з танком можна побачити, що сітка покриває всю машину — від моторно-трансмісійного відділу до передньої частини. Але варто зауважити, що приварили сітку на бортові елементи, тому башта тепер не може обертатись на 360 градусів, а лише до лівої та правої гуслі.

Протидронова сітка МТ-ЛБ МТ-ЛБ з сіткою

На інших машинах сітка здіймається над МТ-ЛБ на метр чи навіть більше. Воно має уберегти екіпаж від ураження.

Нагадаємо, 19 червня ЗМІ писали, що не так з саморобними російськими РСЗВ на базі БТРів.

10 травня український протитанкіст Javelin казав, що імпровізований захист на російських танках не допомагає.