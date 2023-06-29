"Надмірно збуджений стан": Пригожин більше не воюватиме в Україні, — депутат РФ

За даними росЗМІ, в офісі ватажка найманців було знайдено білий порошок. За словами керівника комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, Міноборони не продовжило контракти з ПВК через "непомірні і дурні амбіції".

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не виконував рішення Міноборони РФ про укладення контрактів. Ще до початку заколоту найманців він дізнався, що ПВК "Вагнер" більше не допустять до участі у війні в Україні. Таку заяву зробив керівник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов, передає "РИА Новости".

За його словами, Пригожину повідомили, що якщо контракти з Міноборони не продовжать, він не отримає фінансування.

"А для пана Пригожина гроші — це фактор важливий, може, і вирішальний. Ну ось і склалося — грошей більше не виділять", — пояснив Картаполов. За його словами, ще одним фактором рішення щодо розформування пригожинського ПВК стали "непомірні і дурні амбіції". А третій фактор — "надмірно збуджений стан", сказав Картаполов. Можливо, у цьому було відсилання до кілограмів білого порошку, які було знайдено під час обшуку. Однак, яка саме субстанція містилася в пакетах, не повідомлялося.

У петербурзькому офісі власника ПВК "Вагнер" також виявилися 5 кілограмових злитків золота, готівкові долари та 6 пістолетів. Більш того, знайшли також паспорти двійників і реальних особистостей, за документами яких Пригожин лікувався в клініках та інших установах.

Також повідомлялося, що Євгена Пригожина утримують у готелі в Мінську без єдиного вікна, таку інформацію оприлюднили в комітеті з розвідки США.