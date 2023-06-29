У РФ завершують роботу над стелс-бомбардувальником нового покоління "Посланник", — ЗМІ

Конструктори "Туполєва", вважають британські військові, можуть перебувати на фінальній стадії робіт зі створення ПАК-ДА. Вони обіцяли зібрати перший льотний зразок до 2023 року, але терміни майже щороку відсуваються.

Російські конструктори компанії "Туполєв", ймовірно, завершують розробку перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК-ДА) "Посланник". Видання Bulgarian Military з посиланням на британських військових 29 червня повідомило, що роботи зі створення стратегічного ракетоносця, відомого також під назвою "Изделие 80", перебувають на фінальній стадії.

Автори матеріалу цитують міністра у справах збройних сил Великої Британії Джеймса Хіппі, який заявив, що Москва сповнена рішучості модернізувати літаки Ту-160 і ввести в дію нові літальні машини. Він висловив заклопотаність з приводу розробок у РФ стелс-бомбардувальників, і додав, що президент Володимир Путін зацікавлений у тому, щоб форсувати виробництво ПАК-ДА.

"Росія тримає кілька типів бомбардувальників у постійній готовності на різних авіабазах по всій країні. Прототип ПАК-ДА, конструкція якого нагадує американський бомбардувальник B-2, можливо, близький до завершення", — сказав британський чиновник.

Оглядачі припустили, що, судячи зі слів Хіппі, Росія отримає перші зразки ПАК-ДА найближчими роками — можливо, до кінця 2025 року. У перспективі "Посланник" повинен буде замінити стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-22М3. Причиною цього є основний недолік російських літаків, який полягає в тому, що їх легко виявити. Тому конструктори при розробці ракетоносця нового покоління роблять акцент на стелс-технології.

Однак очевидно, що російські конструктори "Туполєва" відчувають складнощі з перспективною розробкою, оскільки обіцяли зібрати перший льотний зразок до 2023 року, але терміни майже щороку відсуваються. Зазначимо, що дослідно-конструкторські роботи інженери "Туполєва" розпочали ще 2012 року.

Що на сьогодні відомо про "Изделие 80"

Оглядачі пишуть, що деякі параметри майбутнього російського стелс-бомбардувальника вже відомі. Зокрема "Посланник" буде виконаний за аеродинамічною схемою літаюче крило, оснащений двома двигунами, матиме дозвукову швидкість і буде здатний пролетіти до 15000 км.

Російські ЗМІ стверджують, що літак матиме переваги перед американськими аналогами, особливо в галузі озброєння. Йдеться про оснащення "Посланника" перспективними крилатими ракетами і гіперзвуковим озброєнням. Заявлена вантажопідйомність літака становить понад 30 тонн.

Ймовірний дизайн літака "Посланник". Джерело: topcor.ru

За необхідності він може діяти як безпілотник, керувати групою БПЛА і завдавати ракетних ударів по повітряних об'єктах. Бомбардувальник, імовірно, буде оснащений передовими датчиками та системами наведення, які дозволять йому точно доставляти зброю до намічених цілей. Це зробить ПАК-ДА високоефективною зброєю для виконання як звичайних, так і ядерних завдань.

Завдяки передовій технології малопомітності та аеродинамічному дизайну "Посланець" може мати перевагу в ухиленні від ППО противника, що дасть змогу успішно виконувати поставлені завдання, підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що американський стелс-бомбардувальник B-2 Spirit наприкінці травня повернувся в небо після того, як півроку простояв на землі через аварію в грудні 2022 року. Перший виліт B-2 Spirit здійснив бортовий номер 88-0332, який також відомий як "Привид Вашингтона".