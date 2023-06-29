В Україну можуть направити військову місію Євросоюзу, — Financial Times

За інформацією ЗМІ, до гарантій безпеки для України також мають увійти військова допомога, навчання ЗСУ та надання необхідних розвідданих.

В Україну в майбутньому може бути направлена військова місія Євросоюзу. Така норма обговорюється в рамках дискусій щодо майбутніх "гарантій безпеки" на саміті в Брюсселі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

Представники держав-членів ЄС зобов'язуються продовжувати фінансувати постачання зброї Києву через Європейський фонд миру, пише видання.

"Вони також обіцяють розширити ініціативу ЄС з навчання українських військовослужбовців і можливість військової місії ЄС в Україні, якщо умови для цього вважатимуться придатними і такий крок буде погоджено всіма членами, додало джерело", — ідеться в публікації.

Крім того, йдеться про надання Україні розвідданих, здатних допомогти відбити агресію Росії, як зараз, так і в майбутньому.

FТ зазначає, що попри те, що це далеко не та взаємна оборона, яку принесе членство в НАТО, ці обіцянки покликані заспокоїти Київ і вселити в нього впевненість у постійній підтримці Заходу.

За словами дипломата, який брав участь в обговореннях, пропонована декларація ЄС, розроблена Францією, спрямована на те, щоб послати "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії.

Інший чиновник розповів журналістам, що це також розглядають як гарантію зацікавленості блоку в ширшій системі безпеки, яку розробляють для захисту України.

Проєкт підсумкового документа перебуває на стадії дискусій, оскільки лідери держав поки не досягли єдності, підкреслює видання.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що Франція, Німеччина і Польща збираються підтримати Україну, поки вирішується питання гарантій безпеки від російської агресії.

Також 8 червня американські ЗМІ писали, що Захід не готовий надати Україні гарантії безпеки для забезпечення довгострокового виживання, яких вона хоче. За словами п'яти європейських дипломатів, попри тривалі дискусії, на Заході все ще ясно не знають, як реагувати на запит України.