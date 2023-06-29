Мобілізація в Україні: з якими хворобами не беруть до лав ЗСУ

Додаток 1 регламентує звільнення від мобілізації в Україні за станом здоров'я у разі наявності певних захворювань, які вказані у відповідних нормах.

Мобілізація в Україні триватиме, оскільки депутати Верховної Ради ухвалили закони щодо затвердження указів президента, які стосуються пролонгації терміну її дії ще на 90 діб – до 18 серпня 2023 року. Загальна мобілізація 2023 року все ж не стосуватиметься частини українців, які не можуть проходити службу за станом здоров'я. Перелік хвороб, які звільняють українців від мобілізації та проходження військової служби у лав Збройних сил України зазначаються у Додатку 1.

Військовозобовʼязані під час війни поділяються на дві категорії у разі наявності певних захворювань.

повністю непридатні як у мирний час, так і під час війни;

ті, хто отримує обмежену придатність. Їх можуть призвати, коли це знадобиться.

Хвороби з якими не мобілізують:

Новоутворення

Хвороби крові та кровотворних органів

Порушення ендокринної системи, харчування та порушення обміну речовин

Хвороби нервової системи

Розлади психіки та поведінки

Хвороби вуха

Хвороби ока

Хвороби системи кровообігу

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

Хвороби сечостатевої системи

Хвороби органів дихання

Хвороби органів травлення

Мобілізація в Україні 2023 року також не торкнеться тих, хто отримав травми хребта, кровоносних судин, спинного мозку, нервових сплетінь та периферичних нервів. Також у списку обставин, які стосуються стану організму, вказані набряк та крововилив спинного мозку зі значними порушеннями функцій, переломи хребта на будь-якому рівні, розрив міжхребцевого диска, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив, здавлення, струс.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що депутати Верховної Ради розширила список призовників на службу у 2023 році. Зміни торкнулися тих українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.