900 кг вибухівки: ВМС США випробовують міни JDAM QS-ER з дальністю до 76 км (фото)

Випробування проводять із використанням стратегічного бомбардувальника B-52H Stratofortress, який виступив платформою для встановлення морських мін на великій дальності.

Управління програм ВМС США з безпілотних і малих бойових кораблів спільно з американськими військово-повітряними силами на Тихоокеанському полігоні перевірили здатність бомбардувальників B-52H Stratofortress встановлювати морські міни нового покоління авіаційних морських донних неконтактних мін, пристосованих для високоточної постановки з повітря JDAM QuickStrike Extended Range (QS-ER) на великій дальності. Про це 29 червня повідомило британське видання Naval News.

Випробування проводилися біля узбережжя острова Кауаї на Гаваях. Як розповів командир 49-ї ескадрильї ВПС США Метт Спінеллі, унікальність програми QS-ER полягає в її дальності і точності.

Оглядачі зазначають, що традиційно міни використовують як некеровану гравітаційну зброю, змушуючи літак летіти на нижчих висотах і випускати міни через деякі проміжки часу. Це означає, що бойове завдання не може бути виконано на водних ділянках, які можуть перебувати під контролем противника, без прийняття високого рівня ризику. Але програма QS-ER повністю змінює цю концепцію.

Міна GBU-62 Quickstrike-ER на бомбардувальнику В-52

"Тепер ми можемо випускати боєприпаси в зоні допустимості пуску на різних швидкостях і висотах, і зброя приземлятиметься з неймовірною точністю. Це зменшує кількість зброї, необхідної для впливу на мінне поле, і робить платформу доставки більш живучою", — зазначив він.

Міна GBU-62 QS-ER

Основним методом встановлення мін для американських військ є доставка повітрям. Більша частина боєприпасів являє собою просто економічно ефективне переобладнання бомби загального призначення в міну.

Авіаційні бомби Mk 82, переобладнані в міни Mk 62 Quickstrike

Міни QS — це бомби загального призначення, оснащені комплектами наведення JDAM, а також магнітними, сейсмічними та акустичними датчиками. Вони поєднують у собі концепцію підводної міни Mk64 з концепцією варіанту GBU-64v1 JDAM Extended Range. У результаті було створено 900-кг міну GBU-62 QS-ER, яку бомбардувальник B-52H під час випробувань закинув на 76 км.

Переобладнані міни, що оснащені відповідним блоком детонаторів Target Detection Device (TDD), скидаються з підвісок літаків на малій висоті аналогічно авіаційним бомбам.

На думку полковника ВПС США Майкла Пієтручі, GBU-62 Quickstrike-ER є найбільшим якісним стрибком у розвитку авіаційних морських мін з моменту застосування магнітних мін за часів Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ застосовують дистанційне мінування ділянок фронту за допомогою систем "Замедление". Комплекс призначений для встановлення мінних загороджень за допомогою реактивних боєприпасів 122-мм калібру на дистанції від 5 до 15 км.