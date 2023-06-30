"Кремль порожній": Буданов вважає, що вдалий заколот Пригожина розділив би РФ на дві частини

За словами начальника ГУР, росіяни б побачили, що вся політична еліта втекла і їх нікому захистити. Частина влади осіла б у Санкт-Петербурзі, що призвело б до двох влад у країні і розділило її.

Якби військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вдався, вся Росія побачила б, що Кремль порожній. Уся політична еліта втекла. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню War Zone 30 червня.

За його словами, у день, коли Євген Пригожин розпочав спробу державного перевороту, російські політики з Кремля почали шукати безпечний притулок для себе, і будівля фактично була порожня. У разі вдалого заколоту народ би побачив, що їх нікому захищати.

Крім того, якби початковий план було реалізовано, це розділило б Російську Федерацію щонайменше на дві частини.

"Якби Пригожин того дня увійшов у Кремль, він би показав громадськості, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади. Але з іншого боку, деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створює в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися", — ідеться в повідомленні.

Глава ГУР МО також переконаний, що раптові переговори з Олександром Лукашенком і припинення активного просування на Москву дали "трохи більше часу для російського керівництва", але їхній авторитет виявився сильно підірваним і повернути колишні сили не вдасться.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що Кирило Буданов розповів про плани Росії щодо вибуху ЗАЕС. За його словами, якщо брати технічну точку зору, то окупанти вже повністю підготувалися до теракту і залишається лише чекати, чи зважаться вони на такий крок.