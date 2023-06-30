"Не голосніше, ніж колотнеча": у МЗС РФ оцінили спробу Пригожина дійти з військами до Москви

За словами дипломата Сергія Лаврова, подібні історії нібито потрібні для того, щоб зробити державу сильнішою і міцнішою. Окремо він закликав Захід не давати оцінку внутрішнім проблемам РФ.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров переконаний, що військовий заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був лише бійкою, яка нікому не загрожувала. Про це повідомляє російське видання Meduza 30 червня.

За його словами, немає приводів для занепокоєння через те, що найманці ПВК "Вагнер" дійшли до Московської області, і їм залишалося менше 200 кілометрів до столицi. У РФ вважають, що це лише зробило їх сильнішими.

"Ми нікому нічого не зобов'язані пояснювати, давати якісь запевнення, ми діємо транспарентно, на цю тему висловлювався президент, на цю тему висловилися всі політичні сили нашої країни. Якщо у когось на Заході є якісь сумніви, ну, це ваші проблеми. Росія завжди з будь-яких колотнеч — а це гучніше, ніж колотнеча, складно назвати — виходила міцнішою і сильнішою", — ідеться в повідомленні.

Також Сергій Лавров заявив, що процеси зміцнення держави вже нібито почалися, але жодних доказів надано не було.

Окремо було порушено тему зернової угоди. У Міністерстві закордонних справ вважають, що немає жодних доводів на користь того, що її потрібно продовжувати, і в тому разі, якщо її дії припиняться, Російська Федерація нібито зобов'язується забезпечити постачання продовольства до бідних країн власним коштом.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що росіяни масово стали підтримувати ідею мирних переговорів після заколоту Євгена Пригожина. За даними опитування, серед 1634 респондентів у 50 регіонах Російської Федерації більше половини підтримують переговори між РФ і Україною.