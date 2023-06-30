Росіяни в районі Бахмута тримають до 50 тисяч загарбників, – спікер ЗСУ (відео)

Російська ствольна артилерія та системи залпового вогню за минулу добу завдали 445 ударів по позиціях ЗСУ в районі Бахмута.

Російські війська на Бахмутському напрямку тримають близько 50 тисяч осіб, але "вагнерівців" серед них немає. Про це повідомив Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ, в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що ворог й надалі намагається зосереджувати велику кількість техніки. Йдеться про понад 300 танків, 140 реактивних систем залпового вогню та понад 330 артилерійських систем.

"Сили оборони України й надалі утримують ініціативу на Бахмутському напрямку. Давлять на ворога по флангах", – зазначив спікер.

Загалом російська артилерія та системи залпового вогню завдали 445 ударів за минулу добу. Здійснено також два авіанальоти. У десяти зіткненнях було знищено 104 окупанти. Також ліквідовано дві РСЗВ "Град" та інша техніка.

Сергій Череватий розповів, що на цьому напрямку воюють війська тероборони, десантники, піхотні підрозділи. Залучили й бойовий армійський резерв, так званий "Барс", а також частини підрозділів невеликих ПВК. Він звернув увагу, що українській стороні конфлікт між різними сегментами ворожих військ дуже вигідний.

Ситуація на Бахмутському напрямку від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті від 30 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в районі Бахмута й надалі тривають бої. Ворог здійснив марні наступальні дії в районах Хромового та Богданівки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Нью-Йорка на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Костянтинівка, Біла Гора, Кліщіївка, Диліївка, Південне Донецької області.

Нагадаємо, 29 червня екскомандир "Азова" Максим Жорін розповів, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої на флангах. Ведуться цілодобові операції з метою контролю над територією.