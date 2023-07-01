Глава ЦРУ їздив до Києва, де обговорював примус РФ до переговорів на умовах України, — ЗМІ

За словами журналістів, в Україні вважають, що відкриті переговори з РФ можливі тільки після успішного контрнаступу ЗСУ і Москва відчує реальну загрозу. Цього можливо досягти вже до кінця 2023 року.

Директор ЦРУ Вільям Бернс нещодавно їздив до Києва. Там він із представниками влади обговорював контрнаступ ЗСУ, а також те, як примусити Росію до переговорів на умовах України. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, Бернс підтвердив прихильність адміністрації президента США Джо Байдена до України й те, що Штати готові й надалі обмінюватися з Україною розвідданими. Українська сторона під час спілкування з директором ЦРУ висловила розчарування у зв'язку з критикою темпів контрнаступу ЗСУ, проте висловила оптимізм щодо повернення всіх окупованих територій під контроль України.

Видання пише, що в Україні вважають, що відкриті переговори з РФ можливі тільки після успішного контрнаступу ЗСУ і Москва відчує реальну загрозу. Цього можливо досягти вже до кінця 2023 року.

"Росія піде на переговори тільки в тому випадку, якщо відчує загрозу", — сказав високопоставлений український чиновник.

За словами журналістів, у ЦРУ відмовилися від коментарів щодо секретної поїздки Бернса.

Нагадаємо, що 30 червня повідомлялося, що росіяни масово стали підтримувати ідею мирних переговорів після заколоту Пригожина. За даними опитування, серед 1634 респондентів у 50 регіонах Російської Федерації більша частина підтримують переговори між РФ і Україною.

Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розкритикував ідеї Заходу провести переговори України з РФ. Західні експерти стверджують, що війна в Україні наближається до безвиході й Київ не зможе здобути перемогу над російськими силами, тому не варто наполягати на повній воєнній перемозі. Однак у Києві з цим не згодні.