Становлять загрозу для народів Кавказу: уряд Ічкерії готує спецтрибунал щодо Кадирова і "Ахмата"

В уряді Ічкерії вважають, що лідер Чечні Рамзан Кадиров і його спецзагін "Ахмат" сповідують ідеологію, яка дає підстави вважати їх релігійною екстремістською сектою.

Уряд Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні розглядає можливість створення спецтрибуналу щодо чинного глави Чечні Рамзана Кадирова та створеного ним підрозділу "Ахмат", який скоїв злочини проти людства на території України. Про це у коментарі Укрінформу розповів член уряду Ічкерії у вигнанні Інал Шеріп.

"Ми опрацьовуємо можливість створення окремого трибуналу по Рамзану Кадирову і його релігійній вкрай радикальній секті "Ахмат", — сказав він.

В уряді Ічкерії зазначають, що ідеологія, яку сповідує спецпідрозділ "Ахмат", який бере участь у війні проти України, дає усі підстави вважати його релігійною екстремістською сектою, яка становить загрозу для народів Кавказу, Європи та України.

"Ця релігійна секта скоїла злочини проти людства в Європі. Релігійне сектантство пускає корені як у Чечні, так і на Північному Кавказі і по всьому світові. Тому створення спецтрибуналу по Кадирову і "Ахмату" дуже важливе не лише для Чечні та України", — зазначив Шеріп.

За словами Інала Шеріпа, він вже представив ідею створення спецтрибуналу над Кадировим на експертному рівні в США. Також він зазначив, що тривають консультації щодо механізму створення цього трибуналу, оскільки раніше подібних спеціальних судів ще не було.

"Якщо нам вдасться створити спецтрибунал по Кадирову, кваліфікуючи "Ахмат" як релігійну екстремістську сектантську групу, яка становить загрозу, я впевнений, що ми зруйнуємо ту структуру, яку вони створили і яка сьогодні виправдовує вбивства українського народу", — заявив політик.

Підрозділ "Ахмат": що відомо

"Ахмат" — це спецпідрозділ у складі військ Національної гвардії Росії, який дислокується у Чеченській республіці. Спеціальний загін бере участь у вторгненні Росії в Украину. Влада України звинувачує військовослужбовців та командира "Ахмата" у причетності до вбивств мирних жителів України. 28 липня 2022 року у мережі поширилися відео кастрації та вбивства російським військовослужбовцям зв'язаного українського військовополоненого. Злочинця було ідентифіковано. Ним виявився доброволець "Ахмата" Очур-Суге Монгуш із Туви.

Нагадаємо, що 15 червня бійці підрозділу "Захід-Ахмат" втекли з-під Мар'їнки на Бєлгородщину і зайняли там КПП, який раніше атакували бійці РДК. Звідти вони лякають ЗСУ, що порушники кордону отримають "блискавичну відповідь".

Раніше повідомлялося, що 29 травня боєць підрозділу Кадирова закликав захопити Кривий Ріг. За словами військовослужбовця ЗС РФ Хусейна Джамбетова, в українському місті перебувають "саме ті, хто їм потрібний".