Виявилася міфом: Данілов закликав світ готуватися до розпаду РФ

Секретар РНБО впевнений, що Росія розпадеться на окремі держави. І першими в цьому списку можуть виявитися Татарстан і Дагестан, які стануть незалежними.

Росія незабаром розпадеться і світовій спільноті потрібно до цього ретельно підготуватися. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Bild, яке було опубліковано 2 липня.

"Спроба державного перевороту з боку Євгена Пригожина (творець групи найманців ПВК "Вагнер", — ред.) показала, що Росія не є державою. Захід повинен зрозуміти, що Росія роздроблена і немає сили, яка могла б утримати її разом", — сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що українська сторона говорила про поступовий розпад РФ ще рік тому. Бо ці процеси дуже серйозні і їх не можна зупинити.

За словами політика, Росія буде роздроблена, але світ має підготуватися до цього. Бо головна небезпека — ядерна зброя, яка може залишитися без контролю.

"У Росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно, будь-який ядерний об'єкт, будь-яку ядерну зброю може бути захоплено. Ситуація в Росії вже вийшла з-під контролю", — підкреслив Данілов.

Він додав, що Захід повинен розпрощатися з ілюзією, що Росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді. По-перше, у Кремля вже немає можливості контролювати таку велику територію. По-друге, ЗС РФ також уже не можуть зберегти цілісність російської держави, оскільки "друга армія світу" виявилася, за словами Данілова, міфом.

Нагадаємо, на початку червня у Великій Британії озвучили прогноз, що розпад Росії може статися після її поразки в повномасштабній війні з Україною. На думку експерта Хадсонівського інституту Люка Коффі, СРСР все ще руйнується, а пил від нього осідає. На російського диктатора чекає смерть або вигнання після закінчення війни в Україні.

А в січні 2023 року Фокус писав про те, що буде з Росією після падіння режиму Путіна. Війна проти України спричинить серйозні потрясіння в Росії — країна може розвалитися найближчими роками. Про це все частіше говорять експерти — і прогнозують, як світ житиме після кінця епохи Путіна.