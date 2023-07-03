Армія РФ отримає першу партію САУ "Мста-С" останнього покоління: які провели поліпшення

За непідтвердженими даними, модернізовані САУ порівняно з ранньою версією отримали збільшену скорострільність — понад 10 пострілів за хвилину.

Першу партію нових 152-мм гусеничних самохідних гаубиць 2С19М1, модернізованої версії 2С19 "МСТА-С", поставили на озброєння російської армії. Ці САУ оснащені автоматизованою системою управління вогнем (АСУВ), що дає змогу цілодобово виконувати бойові завдання в будь-яких погодних умовах. Про це йдеться у пресрелізі російської держкорпорації "Ростех".

За даними джерел у Міністерстві оборони РФ, нові самохідні гаубиці 2С19М1 найближчим часом будуть розгорнуті для ведення бойових дій на території України.

На думку оглядачів Army Recognition, ця подія ще раз демонструє, що російська оборонна промисловість продовжує виробляти бойові машини та обладнання у високому темпі, незважаючи на економічні та фінансові санкції, накладені на країну після повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначимо, що йдеться про першу партію модернізованих САУ, які надійдуть до Збройних сил РФ, водночас конкретної кількості техніки у пресрелізі не вказано.

Нова САУ 2С19М1

Самохідна гаубиця 2С19М1 оснащена гарматою калібру 152 мм з максимальною скорострільністю вісім пострілів за хвилину (у випадку з базовою МСТА-С). Максимальна дальність стрільби системи становить 41 км. Крім того, розробники стверджують, що вона може стріляти керованими снарядами "Краснополь-М", здатними вражати малорозмірні цілі на дальності 17 км.

Однією з головних особливостей 2С19М1 є нова АСУВ. Ця система дає змогу вести цілодобове і всепогодне прицілювання і стрільбу. Вона забезпечує автономне визначення поточних координат і автоматичний розрахунок установок для стрільби з прихованих позицій, а також виконання маневрів зустрічного вогню. Наведення гармати і її відновлення після стрільби здійснюються автоматично, що значно покращує тимчасові і точнісні характеристики, а також полегшує роботу навідника. За непідтвердженими даними, скорострільність модернізованої САУ збільшилася до понад 10 пострілів за хвилину.

Батарея САУ 2С19 "МСТА-С"

"Автоматизація процесу заряджання, а також вибір типу снаряда і викид стріляних гільз в автоматичному режимі знижують фізичне навантаження на екіпаж", — ідеться в пресрелізі.

САУ оснащена дизельним двигуном V12 потужністю 840 к.с. з механічною трансмісією з сімома передачами вперед і однією передачею назад, що дає змогу гаубиці розвивати максимальну швидкість руху 60 км/год. При цьому дальність ходу становить до 500 км. Ходові характеристики, як повідомляють розробники, дають можливість долати й водні перешкоди глибиною до 5 м і шириною до 1 000 м.

Раніше ми писали про те, як українські артилеристи ведуть полювання на російських "колег" за допомогою данського варіанту САУ Caesar 8x8. Ця установка здатна точно вести вогонь по противнику на дистанції до 40 км, при цьому Caesar перевершує російські системи за скорострільністю.