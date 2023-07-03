"Встановили туалети": окупанти обладнують укріплення в районі Нової Каховки (відео)

Мер міста Володимир Коваленко зазначив, що противник почав обладнувати вогневі позиції на других і третіх поверхах будинків, чого раніше не було.

З моменту підриву дамби Каховської ГЕС вода із затоплених місць у районі Нової Каховки повністю відійшла. Цим скористалися російські окупанти, розпочавши облаштування своїх оборонних позицій. Про це 3 липня в ефірі каналу "Еспресо.TV" розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

За його словами, російських військових у місті досить багато — вони додатково розташовують свої війська і встановлюють бетонні укріплення з прорізами для ведення вогню.

"У Новій Каховці вода повністю відійшла. Противник відновив свої бойові позиції на березі. Росіяни знову виставили по місту, як місцеві жителі називають, туалети, тобто бетонні споруди з віконцями для стрільби", — розповів Коваленко.

Крім того, противник обладнав вогневі точки на других і третіх поверхах будинків, чого раніше не було, зазначив мер.

"До берегової зони окупанти нікого не допускають. У самому місті ворог додатково розташував свої війська на проспекті Дніпровському, де на других і третіх поверхах будинків облаштував відповідні кулеметні точки", — зазначив Коваленко.

Також мер додав, що з лісового масиву в центрі міста окупанти ведуть хаотичну стрільбу по українських населених пунктах, розташованих на лівому березі Дніпра.

"Противник нікуди з міста не йде, якраз навпаки, чисельність ворожого особового складу значно збільшилася", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, журналісти "Радіо Свобода" встановили особи російських військовослужбовців та їхніх командирів, які були присутні на Каховській гідроелектростанції під час її руйнування. У межах розслідування їм вдалося знайти ексклюзивні перехоплення розмов, які відбувалися між російськими військовими тієї ночі.