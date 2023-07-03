"Захищав жителів Донбасу": в Україні ліквідовано командира загону кадирівців "Ахмат"

За даними росЗМІ, коли почалося повномасштабне вторгнення, колишній "омонівець" Євген Писаренко вирушив на фронт добровольцем.

Командир спеціального загону російських окупантів "Ахмат" Євген Писаренко загинув на Донбасі. Про це повідомляє командир російського загону спеціального призначення "Ахмат" Апта Алаудінов.

У своєму повідомленні Алаудінов висловив подяку батькам Писаренка, зазначивши їхню заслугу "у вихованні такого відважного героя".

Про загибель Писаренка, у якого був позивний "Великий", також написав у своєму телеграм-каналі військкор Дмитро Кулько.

"Великий був моїм земляком, багато років служив у ставропольському ОМОНі, отримав звання полковника. Коли почалася спецоперація, вирушив добровольцем на фронт, щоб захищати жителів Донбасу", — розповів він.

Коли саме загинув Писаренко, не вказано.

31 травня глава Кадиров заявив, що їм "набридло чекати і вони йдуть у наступ". За його словами, на Мар'їнський напрямок передислокували бойовиків підрозділи спецпризначення "Ахмат", а також полку "Північ-Ахмат".

Нагадаємо, що Кадиров підставив Китай і похвалився купленими в нього броньовиками для війни проти України. За словами глави Чечні, з початку великої війни загарбникам купили понад тисячу одиниць військової техніки. Бронеавтомобілі "Тигр" можуть стати першою бойовою технікою, яку Росія купила у Китаю.