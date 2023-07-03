Десятки танків Leopard для ЗСУ: у Міноборони Німеччини анонсували новий пакет допомоги

Міністр Борис Пісторіус заявив, що машини будуть доставлені в Україну вже найближчими тижнями. Також він проінформував, що ЗСУ отримають додаткові системи ППО — IRIS-T.

Україна отримає від партнерів десятки німецьких танків та додаткові комплекси протиповітряної оборони. Про це в інтерв’ю для Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1 A5, які нададуть Німеччина та Данія. Крім того, лише в травні ми підготували новий пакет допомоги на суму 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як додаткові системи ППО IRIS-T SLM", — сказав він.

Пісторіус підкреслив, що німці підтримуватимуть Україну, поки це потрібно для захисту від нападу російських окупантів.

"З цією метою ми надаємо другу за величиною військову допомогу у світі після США та найбільшу військову допомогу в Європі, яка включає, серед іншого, системи ППО, танки, артилерійську техніку, логістику, ремонт тощо", — зазначив німецький міністр.

Керівник Міноборони Німеччини поділився, що побачив зближення європейських країн через війну, розв’язану Росією. За його словами, світ об’єднав сили для допомоги українцям.

"Об’єднані, як ніколи раніше, ми підтримуємо Україну та об’єднуємо наші обороноздатності заради таких цінностей, як свобода, мир і безпека", — заявив Пісторіус.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ЗС РФ вже знищили 16 танків Leopard на території Україні. Однак дані Oryx свідчать про те, що у ворожому міністерстві перебільшили статистику у 8 разів.

3 липня стало відомо, що в Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії. Представники різних країн працюватимуть над притягненням РФ до відповідальності.