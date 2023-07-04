Атака БПЛА на Москву і Підмосков'я: Собянін звинуватив у всьому ЗСУ

За словами мера російської столиці, всі безпілотники нібито були збиті силами ППО. Аеропорт "Внуково" відновлює роботу у звичному режимі.

Мер Москви Сергій Собянін 4 липня заявив, що нібито українські дрони атакували столицю Росії та Підмосков'я. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому його пресслужбою в Telegram-каналі.

За словами московського градоначальника, російські сили протиповітряної оборони нібито збили всі безпілотники над столицею РФ і Московською областю.

"Наразі атаки відбито силами ППО, усі виявлені БПЛА ліквідовано. З метою безпеки з аеропорту Внуково тимчасово переспрямовано частину рейсів", — ідеться в повідомленні.

Собянін заявив, що о 8 годині ранку знято обмеження на польоти в районі аеропорту "Внуково".

За словами мера Москви, жертв і постраждалих немає.

Атака БПЛА на Москву і Підмосков'я 4 липня

Уранці 4 липня російські ЗМІ повідомляли про вибухи в Москві та області, а також про роботу ППО. Пізніше повідомлялося, що в районі села Валуєво в Новій Москві сили ППО нібито збили два безпілотники.

Надалі стало відомо, що один із БПЛА атакував військову частину в Підмосков'ї — удар було завдано по адміністративній будівлі. Також вибухи чули в районі поселення Марушкіно, в стороні аеропорту "Внуково".

Після атаки БПЛА літаки, що летіли в аеропорт "Внуково" стали перенаправляти в інші аеропорти. Було перенаправлено понад 10 рейсів.