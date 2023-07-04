ЗСУ ведуть наступ на флангах під Бахмутом: ворог чинить шалений опір, — Генштаб (відео)

Протиборчі сторони ведуть боротьбу за ініціативу. За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, у районі Бахмута Сили оборони мають частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку активізувалися бойові дії. Сили оборони продовжують чинити тиск на позиції противника, зі свого боку російські війська чинять шалений опір і намагаються атакувати на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські захисники на флангах у районі Бахмута мають частковий успіх, вибивають противника із зайнятих позицій і закріплюються на досягнутих рубежах.

"Противник чинить шалений опір, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої", — повідомив Ковальов.

Карта бойових дій в Україні. Джерело: Міноборони Великої Британії

Про часткові успіхи українських військ повідомив і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він опублікував кадри бойової роботи українських бійців 17-ї окремої танкової бригади, які із САУ М-109 ведуть вогонь по ворожому танку.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах і ефективне знищення росіян", — написав воєначальник у коментарях.

За інформацією пресслужби Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, на захід від Ягідного, Іванівського і на південний схід від Білої Гори, Донецької області.

Під Мар'їнкою Силам оборони вдалося стримати 15 атак противника. Росіяни продовжують гатити з артилерії на всій ділянці Донецького фронту — під вогонь потрапили десятки населених пунктів, зокрема Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Кліщіївка та інші.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр 3 липня повідомила, що на Бахмутському напрямку обстановка загострилася. Бійці ЗСУ борються з російськими окупантами за перехоплення ініціативи, але ситуація може змінюватися стрімко.