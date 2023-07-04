Було 5 дронів: у Міноборони РФ відзвітували про ранкову атаку БПЛА на Москву й область (відео)

У відомстві стверджують, що збили всі безпілотники, які були спрямовані на російську столицю і передмістя. У МО РФ також запевняють, що обійшлося без руйнувань і постраждалих, хоча росЗМІ повідомляли протилежне.

Сили протиповітряної оборони Росії нібито збили всі п'ять безпілотних літальних апаратів, які раніше помітили в небі Москви та Підмосков'я. Про це 4 липня повідомили у пресцентрі Міністерства оборони Російської Федерації.

"Сьогодні вранці припинено спробу "київського режиму" здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами на об'єктах на території Московської області та Нової Москви", — йдеться в повідомленні МО РФ.

Повідомляється, що чотири БПЛА були нібито знищені в Новій Москві — одному з адміністративних районів російської столиці.

Ще один безпілотник нібито був подавлений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Літальний апарат зазнав аварії на території Одинцівського району Московської області.

При цьому в МО РФ стверджують, що жертв і руйнувань під час атаки БПЛА не було. Хоча росЗМІ повідомляли, що атаці піддалася військова частина й адміністративна будівля на території, а також про пожежу в приватному будинку в Підмосков'ї.

Також росЗМІ публікують фото уламків БПЛА, які жителі Підмосков'я знаходять на вулицях. Зокрема, такі фото надсилали жителі Валуєво та Верхів'я.

Атака БПЛА на Москву і Підмосков'я — останні новини

Уранці 4 липня російські медіа повідомляли про вибухи в Москві та області, а також про роботу ППО в російській столиці. Повідомлялося також, що в районі села Валуєво в Новій Москві сили ППО нібито збили два безпілотники.

Трохи пізніше росЗМІ повідомили, що один із БПЛА атакував військову частину в Підмосков'ї — удару було завдано по адміністративній будівлі.

Повідомлялося, що один із безпілотників звалився на двоповерхову госпбудівлю в селі Кривошиїно в Новій Москві, що спричинило пожежу. Після атаки БПЛА літаки, що летіли в аеропорт "Внуково" стали перенаправляти в інші аеропорти.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що обійшлося без жертв, а всі дрони нібито були збиті силами ППО ЗС РФ.