Варіант південнокорейської K9: Австралія незабаром отримає перші дві гаубиці AS9 Huntsman (відео)

На сьогодні в Південній Кореї проходять випробування AS9 із застосуванням 155-мм снарядів, включно з новими боєприпасами Rheinmetall Assegai. Крім того австралійська версія матиме додатковий захист від осколків і стрілецької зброї.

Австралійська армія незабаром отримає дві самохідні гаубиці AS9 Huntsman, яка є версією південнокорейської самохідної гаубиці K9. На сьогоднішній день САУ добігають до завершення випробування в Південній Кореї, під час яких перевіряють ефективність автоматичного заряджання і ведення вогню трьома пострілами. Про це 4 липня повідомили оглядачі Defence Mirror.

Австралійські сили оборони ADF у співпраці з компанією Hanwha працюють над інтеграцією австралійських 155-мм снарядів, включно з новими боєприпасами Rheinmetall Assegai, і гаубиці AS9 Huntsman.

"Хоча ми знаємо, що гармата K9 окремо безпечна, і окремо безпечні боєприпаси, ці випробування дають змогу переконатися в їхній сумісності", — зазначив майор Брендан Келлехер, представник проєктної групи Land 8116 з переозброєння австралійської армії.

За його словами, щойно випробування завершаться, буде зібрано балістичні дані, необхідні для використання розрахунку і координації стрільби AS9 з удосконаленою системою тактичних даних польової артилерії.

Крім того, подальші випробування будуть проводитися в Австралії з упором на захист машини від вогню стрілецької зброї та осколків.

Що відомо про AS9 Huntsman

Самохідна установка AS9 Huntsman — австралійська версія південнокорейської САУ K9 VIDAR, розробленої, в свою чергу, для Норвегії. Гаубиця озброєна 155-мм артилерійською гарматою L52, що дає змогу вести вогонь на дистанції 30 км штатними осколково-фугасними боєприпасами, і до 40 у разі застосування реактивних снарядів. При цьому скорострільність становить 6 пострілів на хвилину.

Південнокорейські САУ K9

AS9 оснащена автоматичною системою управління вогнем (АСУО) з внутрішньою навігаційною системою і системами автоматичного наведення. Щоб підготувати гармату до стрільби, достатньо 60 секунд з моменту заняття позиції.

Крім того гаубиця оснащена дистанційно керованим бойовим модулем, озброєним 12,7-мм великокаліберним кулеметом. Також передбачено встановлення ще одного універсального кулемета калібру 7,62 мм.

Версія AS9 Huntsman має додаткову броню від вогню стрілецької зброї та осколків.

Силова установка САУ — німецький дизель MTU MT 881 Ka500 потужністю 1000 к.с. (такий самий, як у відомої німецької САУ PzH 2000). Трансмісія ж була запозичена в основного бойового танка M1 Abrams. При масі в 60 т, самохідка може розганятися дорогою до 66 км на годину, при цьому запас ходу становить 480 км.

Нагадаємо, російська армія отримала першу партію модернізованих САУ 2С19 "МСТА-С". Гаубиці порівняно з ранньою версією отримали збільшену скорострільність — понад 10 пострілів за хвилину.