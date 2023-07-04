"Тримаються надзвичайною ціною": Череватий пояснив, який план у армії РФ щодо Бахмута

За словами заступника командувача Східного угруповання військ із комунікацій, програш російських військ у битві за Бахмут може серйозно підірвати їхній моральний стан і спричинити дестабілізацію в окупаційних силах.

Противник активно утримує контроль над Бахмутом і готовий залучити значні сили для захисту цього районного центру. Це пов'язано з бажанням військово-політичного керівництва зберегти свою репутацію. Про це сказав заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий в інтерв'ю "24 Каналу".

Присутність російських десантних підрозділів у Бахмуті є ясним сигналом того, що вони мають намір утримувати цю позицію до останнього моменту.

"Втрата Бахмута для них буде дуже великою поразкою: морально-психологічною, інформаційною, пропагандистською. Протягом десяти місяців вести битву за районний центр, покласти 100 тисяч убитими і пораненими і піти — для них це була б велика втрата", — пояснив Сергій Череватий.

Одночасно з концентрацією своїх військ у Бахмуті, противник надає Силам оборони можливість завдавати значних втрат окупаційним силам, майже до 100 осіб на день.

"Ми вийшли на такий рівень втрат російської армії, який був у Бахмуті у вагнерівців", — додав спікер.

Збройним Силам України необхідно враховувати єдину обставину під час визволення своїх територій — кількісну перевагу противника.

"Наразі маємо визнати, що в них, у кількісному вимірі, є і люди, і техніка. Те, що вони не навчені належним чином, не екіпіровані належним чином, не вмотивовані, — дає нам змогу стримувати їхній наступальний потенціал і перешкоджати їм рухатися в глибину нашої території", — сказав Череватий.

За інформацією пресслужби Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, на захід від Ягідного, Іванівського і на південний схід від Білої Гори, Донецької області.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр 3 липня повідомила, що на Бахмутському напрямку обстановка загострилася. Бійці ЗСУ борються з російськими окупантами за перехоплення ініціативи, але ситуація може змінюватися стрімко.