В районі Бахмута триває успішний штурм ЗСУ, – спікер 3 ОШБр (відео)

Велика кількість мінних полів на значній території в районі Бахмута ускладнює просування. Російська війська інтенсивно застосують артилерію.

На Бахмутському напрямку російські загарбники кидають для оборони позицій мобілізованих і "Шторм Z". Про це 4 липня повідомив Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що штурмові дії відбуваються достатньо успішно, але ворог намагається чіплятися за позиції. Мобілізованих і "Шторм Z". Також окупанти масово застосовують артерію.

"Зараз досить гаряче", – наголосив він.

Мобілізовані росіяни фактично використовують як живий щит. На території дуже велика кількість мін, тому цей фактор ускладнює просування.

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Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ за 4 липня повідомили подробиці ситуації на Бахмутському напрямку. Українські захисники під щільним вогнем артилерії та авіації успішно змогли відбити 9 атак противника в районах Богданівки, Григорівки, західніше Ягідного, Іванівського та південно-східніше Білої Гори на території Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Предтечине, Часів Яр, Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Нагадаємо, 4 липня у Східному угрупованні військ пояснили, що поразка російських військ у битві за Бахмут може серйозно підірвати їхній моральний стан і спричинити дестабілізацію в окупаційних силах. Противник активно утримує контроль над Бахмутом і готовий залучити значні сили для захисту цього районного центру. Це пов'язано з бажанням військово-політичного керівництва зберегти свою репутацію. Присутність російських десантних підрозділів у Бахмуті є ясним сигналом того, що вони мають намір утримувати цю позицію до останнього моменту.