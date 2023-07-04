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Основний атрибут РФ: в ОП після атаки БПЛА на Москву нагадали значення слова "теракт"

Фото: Telegram | В Офісі президента відреагували на звинувачення РФ після атаки БПЛА на Москву (ілюстративне зображення)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, до терористичних дій можна сміливо зарахувати запуски ракет по мирних жителях, насильство над людьми і руйнування міст.

Радник глави Офісу президента України Михайла Подоляк відреагував на заяви російського Міністерства закордонних справ, які звинувачують Київ у тероризмі. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 4 липня.

За його словами, росіянам, а насамперед політикам Кремля, варто усвідомити, що слово теракт має зовсім інший сенс. Явно не той, який описують у МЗС РФ.

"Теракт – це коли ти 16 місяців навмисне стріляєш крилатими/балістичними ракетами по житлових кварталах і заповненій піцерії, коли ти зносиш артилерією місто Бахмут", — ідеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк навів приклад демонстративного підриву Каховської ГЕС, від якого постраждали і втратили свої будинки тисячі людей. Також у теракт можна записати випадки, коли російські окупанти вбивають жінок, дітей, літніх людей на українській території.

"Теракт сьогодні є головним атрибутом Росії. І незабаром країна Рф отримає цей статус де-юре, тому що ми живемо в інформаційну еру, коли злочини росіян надто очевидні", — підсумував радник глави ОП.

Це була відповідь представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій, яка назвала атаку безпілотників на Москву актом тероризму і традиційно звинуватила в цьому Київ.

У Кремлі вважають спробу нібито української влади атакувати об'єкти цивільної інфраструктури неприпустимими діями.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося про те, що невідомі БПЛА атакували Москву і Підмосков'я. Мер російської столиці Сергій Собянін переконаний, що до цього причетна Україна, але сили ППО нібито збили всі цілі.