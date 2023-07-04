Основний атрибут РФ: в ОП після атаки БПЛА на Москву нагадали значення слова "теракт"

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, до терористичних дій можна сміливо зарахувати запуски ракет по мирних жителях, насильство над людьми і руйнування міст.

Радник глави Офісу президента України Михайла Подоляк відреагував на заяви російського Міністерства закордонних справ, які звинувачують Київ у тероризмі. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 4 липня.

За його словами, росіянам, а насамперед політикам Кремля, варто усвідомити, що слово теракт має зовсім інший сенс. Явно не той, який описують у МЗС РФ.

"Теракт – це коли ти 16 місяців навмисне стріляєш крилатими/балістичними ракетами по житлових кварталах і заповненій піцерії, коли ти зносиш артилерією місто Бахмут", — ідеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк навів приклад демонстративного підриву Каховської ГЕС, від якого постраждали і втратили свої будинки тисячі людей. Також у теракт можна записати випадки, коли російські окупанти вбивають жінок, дітей, літніх людей на українській території.

"Теракт сьогодні є головним атрибутом Росії. І незабаром країна Рф отримає цей статус де-юре, тому що ми живемо в інформаційну еру, коли злочини росіян надто очевидні", — підсумував радник глави ОП.

Це була відповідь представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій, яка назвала атаку безпілотників на Москву актом тероризму і традиційно звинуватила в цьому Київ.

У Кремлі вважають спробу нібито української влади атакувати об'єкти цивільної інфраструктури неприпустимими діями.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося про те, що невідомі БПЛА атакували Москву і Підмосков'я. Мер російської столиці Сергій Собянін переконаний, що до цього причетна Україна, але сили ППО нібито збили всі цілі.