Ріжуть і стріляють у потилицю: у Маріуполі хтось убиває російських військових, — мерія

За інформацією міськради, факти смертей окупантів ретельно приховує військове командування ЗС РФ. Росіяни знають, що маріупольці їх не люблять.

За загадкових обставин в окупованому Маріуполі гинуть російські військові. Так, за два тижні в місті знайшли 8 убитих окупантів. Про це повідомили в міській раді Маріуполя з посиланням на ресурси росіян.

Повідомляється, що за останні два тижні в різних районах міста знайшли 8 трупів російських солдатів. Шестеро з них були зарізані, а ще двоє — застрелені в потилицю.

Як розповів якийсь російський офіцер, факти смертей окупантів ретельно приховує військове командування. Воно боїться, що у військах почнеться паніка. Місцеві жителі не люблять ЗС РФ, а тому саме маріупольців підозрюють у вбивствах.

"І не дивно, маріупольці не раді російським окупантам і чекають на Україну!" — заявили в міськраді.

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами й бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.