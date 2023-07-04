"Так трапляється": у ГУР уперше відреагували на атаку БПЛА по Москві (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, у "тривожних" новинах із РФ немає нічого дивного, враховуючи діяльність російських окупантів в Україні.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували вибухи, які могли чути жителі Москви і Підмосков'я під час атаки БПЛА. Про це висловився представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону 4 липня.

За його словами, багато інформації про це він не має і зазвичай українська розвідка не коментує внутрішні проблеми Кремля, проте іноді й там можуть відбуватися речі, з якими вже понад рік стикаються українці.

"Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється", — йдеться в повідомленні.

Окремо Андрій Юсов у коментарі торкнувся теми глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який наприкінці червня влаштував військовий заколот у Російській Федерації, але після перемовин з Олександром Лукашенком згорнув операцію і вирушив до Білорусі.

В українській розвідці переконані, що списувати з рахунків його поки що зарано, адже він все ж таки може завдати проблем Україні. Він продовжить діяти так, щоб нібито допомогти росіянам.

"Що стосується заяв Пригожина, він же не патріот України, а робить ті речі, які мають сподобатися зазомбованому ра**стському населенню. І показує, що він живий, його рано списувати з рахунків, що нічого не закінчилося і будуть "перемоги на фронті". Насправді нічого не закінчено, ми можемо підтримати цю тезу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк після атаки БПЛА на Москву нагадав значення слова "теракт". За його словами, до терористичних дій можна сміливо віднести запуски ракет по мирних.

4 липня повідомлялося про те, що невідомі БПЛА атакували Москву і Підмосков'я. Мер російської столиці Сергій Собянін переконаний, що до цього причетна Україна, але сили ППО нібито збили всі цілі.