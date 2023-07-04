Біля Маріуполя знайшли мертвою 12-річну дівчинку: її могли вбити російські військові, — росЗМІ (фото)

За словами російських журналістів, є дві версії смерті дівчинки. Обидві пов'язані з військовими ЗС РФ.

Неподалік Маріуполя знайшли мертвою 12-річну дівчинку Ірину Губарєву з Мангуша. Про це пише Telegram-канал видання Astra.

У публікації йдеться, що дівчинка зникла ще 30 червня. Місцеві жителі почали поширювати оголошення з орієнтуванням, у якому йшлося про те, що дівчинку могли викрасти військові ЗС РФ. Крім того, було показано фото військової вантажівки, на якій могли відвезти дитину.

Оголошення Фото: Astra

І ось, як повідомляється, 4 липня стало відомо, що тіло дівчинки знайшли в Маріуполі. Telegram-канал"Маріуполь зараз" поспілкувався з одним із місцевих колаборантів, який заявив, що Ірину могли зґвалтувати російські військові, а потім викинути тіло.

"Ця дівчинка йшла вулицею і біля мосту о 3-й годині дня зникла. Телефон увімкнений, локацію пробили... Ну, мабуть, там: "Дівчина, можна вас на хвилинку?". Закинули в машину і поїхали, і все", — сказав колаборант.

Крім того, як зазначили адміністратори каналу, 4 липня також один із проросійських блогерів заявив, що тіло дівчинки знайшли, імовірно, біля села Республіка, де дислокуються російські військові.

"За його версією, дівчинку нібито збив військовий, і, злякавшись, сховав тіло в машину і вивіз у поле, де її і знайшли. Він закликав "не прикрашати" історію", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що журналісти змогли додзвонитися до матері Ірини, однак та категорично відмовилася відповідати на запитання. Вона лише підтвердила, що її дочка мертва.

Ірина Губарєва Фото: Astra

Нагадаємо, що в мерії Маріуполя заявили, що в місті хтось убиває солдатів ЗС РФ. За інформацією міськради, факти смертей окупантів ретельно приховує військове командування ЗС РФ. Росіяни знають, що маріупольці їх не люблять.

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами й бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.