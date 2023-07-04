Катери забрали в браконьєрів: у Кремлі вирішили відправляти на війну конфіскат (відео)

За словами заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, російські війська мають потребу у швидкохідних катерах, автомобілях, гусеничній та іншій техніці, хоча й "істотно наростили темпи". За пів року ЗС РФ також залучили до своїх лав понад 185 тис. новобранців.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв провів нараду з питань доукомплектування ЗС РФ контрактниками, на якій розпорядився про використання у війні в Україні техніки, конфіскованої в браконьєрів, контрабандистів та інших порушників. Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

За даними Міноборони РФ, із 1 січня до 4 липня у ЗС РФ завербували понад 185 тис. осіб. Із них тих, хто перебуває в запасі, — приблизно 109 тис. осіб та інші категорії призваних за контрактом.

Дмитро Медведєв: "За останній тиждень контракт зі ЗС РФ підписали 10 тисяч осіб"

РФ не зупиняє роботу з вербування військовослужбовців, у червні темпи відбору за контрактом збільшилися до 1400 осіб на день.

За словами Медведєва, спроба збройного заколоту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер" не вплинула на ставлення громадян до контрактної служби на українській території, де відбуваються бойові зіткнення.

"Наші контрактники демонструють високий, можна навіть сказати, дуже високий рівень підтримки держави", — зазначив колишній президент РФ.

Він уточнив, що тільки за останній тиждень контракт зі ЗС РФ підписали 10 тисяч осіб.

Конфіскат для війни

Медведєв послався на повідомлення в російських ЗМІ та пабліках пропагандистів про те, що в РФ є багато так званого конфіскату.

"У браконьєрів, там, різних контрабандистів та інших порушників. І ця техніка, яка може бути використана в зоні [війни в Україні]. Це і швидкохідні катери, і автомобілі, гусенична й інша техніка. Таких засобів, безумовно, зараз потребують наші ЗС, хоч ми істотно наростили темпи виробництва", — зазначив заступник голови Радбезу РФ.

Він сказав, що конфісковану техніку не передають на потреби російських окупаційних військ тільки з формальних причин. Медведєв запропонував прокуратурі, ФСБ і митній службі в найкоротші терміни направити все згадане на війну.

Нагадаємо, що напередодні, 3 липня, ЗМІ повідомили, що в РФ вирішили розпродати майно єдиного в РФ виробника РСЗВ "Смерч" і "Град".

Також повідомлялося, що, за словами Медведєва, під час збройного заколоту Пригожина найбільший ядерний арсенал міг опинитися під управлінням бандитів.