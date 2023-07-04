Росіяни застосовують хімічну зброю на Бахмутському напрямку, — ЗСУ (відео)

За даними Олексія Дмитрашковського, серед українських військових уже є постраждалі від елемента Льюїзіт, який міститься в хімічній зброї.

Російські збройні сили активно застосовують хімічну зброю проти українських військових на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

Він заявив, що за попередньою інформацією, загарбники використовують хімічний елемент Льюїзит.

"На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог дедалі частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, який попередньо називається Льюїзит", — заявив Дмитрашковський.

Спікер Сил оборони заявив, що серед українських військових уже є постраждалі від цього хімічного елемента. Він зазначив, що цей хімічний елемент викликає нудоту, блювоту і втрату свідомості.

Що відомо про елемент Льюїзит

Хімічний льюїзит — це похідне тривалентного миш'яку, сполуки якого мають велику токсичність.

Відповідно до підписання Конвенції про хімічну зброю в 1993 році, використання льюїзиту як хімічної зброї було заборонено. Льюїзит було занесено до списку 1, який регламентує виробництво та обіг небезпечних речовин.

Цей хімічний елемент майже не має прихованої дії, і ознаки його впливу проявляються через 3-5 хвилин після потрапляння на шкіру або в організм. Серйозність ураження залежить від дози та часу перебування в атмосфері, зараженій льюїзитом. При вдиханні його парів або аерозолю спочатку уражаються верхні дихальні шляхи.

За легких отруєнь ураження може зникнути після кількох днів. Важке отруєння супроводжується нудотою, головним болем, втратою голосу, блювотою, загальною слабкістю. Спазми в грудях і задишка — ознаки важкого отруєння. Дуже чутливі до льюїзиту органи зору, потрапляння в очі краплі отрути призводить до втрати зору вже через 7-10 днів.

За інформацією пресслужби Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, на захід від Ягідного, Іванівського і на південний схід від Білої Гори, Донецької області.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр 3 липня повідомила, що на Бахмутському напрямку обстановка загострилася. Бійці ЗСУ борються з російськими окупантами за перехоплення ініціативи, але ситуація може змінюватися стрімко.