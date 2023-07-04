Зусилля Ватикану: посланець Папи працює над механізмом повернення дітей в Україну

Кардинал Дзуппі після візиту до Москви стримано заявив, що не працює над "мирним планом" або "посередництвом" між Україною і Росією. Він зосереджений на гуманітарних питаннях.

Посланець Папи Римського з питань миру в Україні Архієпископ Болоньї та Голова Єпископської Конференції Італії, Кардинал Маттео Дзуппі, під час презентації книги "Avvenire" в Римі заявив, що працює над "механізмом", який міг би забезпечити повернення з Росії українських дітей, повідомляє Sky News.

"Подивимося, як ми зможемо запустити механізм для дітей і допомоги, як ми сказали, на гуманітарному фронті, особливо дітей, які повинні мати можливість повернутися в Україну", — сказав Кардинал Маттео Дзуппі.

Він повідомив, що особисто обговорював це питання з понтифіком.

Кардинал нещодавно повернувся з Москви, де побував у рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск для дослідження можливих шляхів зі встановлення миру в Україні.

Відомо, що під час триденного візиту до РФ папський посланник мав три зустрічі: з помічником президента РФ Путіна Юрієм Ушаковим, патріархом Московським Кирилом і уповноваженим у справах дітей Марією Львовою-Бєловою.

5-6 червня він уже побував у Києві. Мета його поїздки в Україну — вислухати українську владу на тему можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримання жестів людяності, які допоможуть пом'якшити напруженість.

Ватикан охарактеризував його зусилля як "спрямовані на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити дорогу до миру".

Виступаючи перед італійською громадською телекомпанією RAI, кардинал Дзуппі сказав, що він не працює над "мирним планом" або "посередництвом" між Україною і Росією, заявивши, що він просто зосередився на "гуманітарних аспектах".

"Є агресор і є жертва, не можна плутати відповідальність. Світ має бути безпечним, і це має бути справжній мир. І такий, який може призвести до відновлення не тільки зруйнованого, але, перш за все, співіснування", — наголосив кардинал Маттео Дзуппі.

27 червня Фокус писав про те, що представник Ватикану здійснить візит до Москви. Папа Франциск довірив кардиналу Маттео Дзуппі провести місію, яка могла б посприяти послабленню напруженості у війні в Україні.

Раніше, 23 червня, повідомлялося, що Папа намагався зупинити вторгнення Росії в Україну. Українці хотіли б, щоб Папа однозначно став на бік України, засудивши поіменно представників агресора. Але Ватикан — це держава, яка в міжнародному праві має інший вигляд, ніж світські держави. Її головним інструментом впливу на перебіг тих чи інших історичних подій є діалог і дипломатія.