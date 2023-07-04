Поступово все складається на користь України: начальник Генштабу Британії про контрнаступ ЗСУ

За словами Тоні Радакіна, українські захисники поступово розривають оборонні лінії окупаційних військ: за останні кілька тижнів ЗСУ зайняли більше позицій, ніж ЗС РФ за рік. РФ втратила 2000-2500 танків за 18 місяців і може замінити їх тільки з розрахунку 200 штук на рік.

ЗСУ роблять спроби "взяти росіян змором", щоб зрештою розірвати ворожі оборонні побудови під час більш масштабного контрнаступу. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, повідомляє редактор відділу безпеки та оборони The Guardian Ден Саббах у Twitter.

За словами адмірала, український контрнаступ поки що по-справжньому ще й не починався. Поточну стратегію Києва він описує трьома словами: "виморити, розтягнути та завдавати удари" (starve, stretch and strike), щоб зрештою розбити російські війська.

Зараз ЗСУ прагнуть до того, щоб розтягнути лінію оборони противника і знайти вразливості.

Контрнаступ "ніколи не був якоюсь одиничною дією", до цього слід додати ще й зусилля в економічній та дипломатичній сферах.

Адмірал вважає, що все поступово складається на користь України, і тому не цілком правомірно встановлювати якісь тимчасові рамки та впевнено заявляти, ніби "контрнаступ повільний". А Росія настільки слабка, що не в змозі запропонувати якусь адекватну відповідь.

Втрати РФ: 2000-2500 танків за 18 місяців боїв

Радакін звернув увагу на те, що навіть протягом останніх кількох тижнів Україні вдалося зайняти більше позицій, ніж РФ за весь останній рік.

"Росія втратила близько 2000-2500 танків за 18 місяців боїв, і може замінити їх тільки з розрахунку 200 штук на рік", — зазначив він.

Ефективність Storm Shadow

Україна також ефективно застосовує Storm Shadow. Ці далекобійні боєприпаси досить технологічні, але все ж не дотягують до "супер топ-рівня". Однак завдяки додатковим модифікаціям ці ракети вражають російські ППО.

Нагадаємо, що експерт Сергій Сумленний із німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center вважає, що коли ЗСУ перейдуть Дніпро, це стане кошмаром для РФ.

Також повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю в районі Бахмута. За даними спікера ЗСУ Олексія Дмитрашковського, деякі українські військові вже постраждали від елемента Льюїзіт, який використовується в хімзброї.