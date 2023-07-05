Називала окупантів "нашими": на Черкащині судитимуть суддю, яка виправдовувала агресію РФ (фото)

Очільниця суду у спілкуванні з друзями та колегами називала захоплені росією території "звільненими" та їздила в окупований Крим зустрічати новий, 2023-й рік.

У Черкаській області очільниця районного суду виправдовувала російську агресію проти України. Їй вручили підозру. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що від початку повномасштабної війни суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала окупацію частини території України. Вона називала ці території "освобожденными", а окупантів називала "нашими". Також жінка визнавала окупований Крим російським та їздила на півострів зустрічати новий 2023-й рік.

Суддя називала війну, яку затіяла РФ, "вмотивованим, вираженим стратегічною важливістю Криму кроком". Також вона звинувачувала ЗСУ у агресії проти мирних жителів.

Суддя наголошувала, що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські, ЗСУ використовують населення, як "живий щит" та заперечувала викрадення українських дітей.

"Суддя підозрюється у виправдування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна", — повідомили в ДБР.

Нагадаємо, що судитимуть заступника командира військової частини, який вимагав хабар від дружини загиблого нацгвардійця у розмірі 150 тисяч гривень за сприяння виплаті грошової допомоги.

Раніше повідомлялося, що ДБР затримало колишнього нардепа від "Партії регіонів". Йдеться про екснардепа 3-го та 4-го скликання Григорія Дашутіна та його концерну NICMAS.