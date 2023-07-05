Тротилові танки: ЗС РФ відправили в Україну велику партію Т-54/55, — ЗМІ (відео)

Російська армія має намір використовувати танки-камікадзе, які нашпиговані тротилом і авіаційними бомбами. На думку експертів, у такий спосіб росіяни хочуть перетворити "старе залізо" на ефективну і руйнівну бомбу.

У мережі з'явилися кадри з Воронезької області РФ, якою рухається ешелон із танками Т-54/55 імовірно в бік України. Оглядачі видання Bulgarian Military у зв'язку з цим опублікували 5 липня матеріал, де висловили думку, що росіяни зняли зі зберігання та відправили велику партію старої техніки, щоб використовувати їх як танки-камікадзе.

Оглядачі пишуть, що в Росії дуже велика кількість цих танків — за неофіційною інформацією, на російських складах перебуває до 70 000 танків Т-54/Т-55. Крім тих, що дісталися у спадок від Радянського Союзу після падіння "залізної завіси", в Росії є партії з колишньої Чехословацької Республіки, з Польщі, а також певна кількість, повернута протягом багатьох років з Китаю.

Автори публікації зазначили, що російські військові, вочевидь, знайшли спосіб зробити танки Т-54/Т-55, які постачають в Україну, набагато ефективнішими і смертоносними. У середині червня в мережі з'явилося відео, що демонструє руйнівну ідею застосування танків-камікадзе.

Імовірно, окупанти начинили танк тротилом і авіаційними бомбами ФАБ-100 і відправили на позиції українських бійців. І хоча на підступах танк-камікадзе було підбито, ударна хвиля внаслідок детонації вибухівки була настільки сильною, що її дуже добре видно на записаному відео.

"Атака була невдалою, але вона показує, що російська армія має намір використати саме таку тактику проти свого українського противника — "старе залізо" перетворилося на ефективну і руйнівну бомбу", — вважають оглядачі.

Також у матеріалі сказано, що вибух такого нашпигованого тротилом танка може мати руйнівний ефект у радіусі до 500 метрів. Вибухова хвиля буде настільки потужною, що вона завдасть значної шкоди будівлям та інфраструктурі, і будь-яка людина в цьому районі, ймовірно, отримає смертельні травми.

Водночас застосування такої тактики залежить від наявності в росіян тротилу та авіабомб, тож яку кількість таких танків-камікадзе можуть відправити в бій окупанти поки що невідомо.

Раніше ми писали, що росіяни можуть застосовувати на болі бою танки-камікадзе, які матимуть дистанційне керування. Такі розробки велися ще за радянської епохи, тож окупанти можуть згадати про ці напрацювання і впровадити з урахуванням особливостей сучасного бою.