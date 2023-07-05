"Щоб переломити хід війни": у Міноборони пояснили, навіщо РФ нагнітає ситуацію із ЗАЕС

Ганна Маляр розповіла, що залякування терористичними діями та їхнє безпосереднє вчинення для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей.

У Міноборони України не виключають, що Росія може влаштувати теракт на Запорізькій АЕС і заявляють, що на цей випадок в кількох областях вже провели навчання з подолання наслідків можливої диверсії. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, останнім часом інформаційний простір заполонили повідомлення про імовірність терористичного акту на ЗАЕС.

"Навіщо Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь. Обидва сценарії — як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення — для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Що робити зараз? Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій", — написала вона.

Ганна Маляр зазначила, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

Нагадаємо, що у Центрі досліджень енергетики розглядають два негативні сценарії для України у разі теракта на Запорізькій АЕС. Найгіршим сценарієм може стати лише фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів та викид радіоактивних речовин в атмосферу.

Раніше повідомлялося, що аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що погрози окупантів щодо ЗАЕС можуть бути частиною ширшої інформаційної операції Росії.