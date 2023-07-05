У Словаччині розпочали складання систем розмінування "Божена-5" для України (відео)

Потребу в таких системах складно переоцінити, оскільки, за офіційними даними, мінами усипана українська територія розміром з половину Німеччини — до 300 000 кв. км.

Словацька компанія Way Industries почала складання системи розмінування "Божена-5" для України, в рамках чеської ініціативи Darek pro Putina (Подарунок для Путіна). У рамках цієї ініціативи було зібрано понад 263 000 євро, що становить понад 40% від загальної вартості машини. Про це йдеться в пості Dárek pro Putina, опублікованому 4 липня у Twitter.

Після того як машину буде зібрано, вона попрямує в Херсонську область. Очікується, що система розмінування "Божена-5", заснована на перевіреній технології, використовуваній у місіях ООН, надасть значну допомогу в операціях із розмінування території України.

У зв'язку з цим оглядачі Army Recognition пишуть, що словацькі сапери, які служили в місіях ООН, високо оцінили її ефективність у порятунку життів, особливо на мінних полях і в населених пунктах. Тому потребу в цій техніці складно переоцінити з огляду на те, що, згідно з офіційними джерелами, мінами усипана українська територія розміром з половину Німеччини — до 300 000 кв. км.

Що відомо про "Божену-5"

Машина "Божена-5" — це дистанційно керована легка система, розроблена для розмінування та розв'язання завдань із боротьби із саморобними вибуховими пристроями (СВП). Система складається зі знімного робочого блоку, в якому міститься обертовий пристрій для розмінування — ланцюг або культиватор, залежно від місцевості та характеру мінного поля. Система також має тягач для приведення в рух і мобільності.

Для забезпечення безпеки оператора система містить кілька ключових заходів, зокрема дистанційне керування з дальністю дії до 5000 метрів. Ця функція дає змогу операторам перебувати на безпечній відстані від потенційно небезпечних зон.

Маса "Божени-5" — понад 12 тонн. При цьому вибухостійкість системи обчислюється в 9 кг у тротиловому еквіваленті. Максимальна продуктивність ланцюга і культиватора становить 5000 і 6000 квадратних метрів на годину відповідно, глибина розчищення — до 300 мм і 350 мм, ширина пророблюваного проходу — 2655 мм.

Крім розмінування, машина може використовуватися для розчищення кущів і низької рослинності. Зі зміною робочого органу вона також може працювати з небезпечними матеріалами або функціонувати як машина для копання або вирівнювання з дистанційним керуванням.

"Божена-5" оснащена двигуном TATRA T3C-928-81 з турбонаддувом і паливним баком на 270 літрів, що дає їй змогу працювати в автономному режимі близько 11 годин.

Робота системи "Божена-5"

Раніше повідомлялося, що російські загарбники активно створюють мінні поля на півдні України, щоб уповільнити просування українських військ. Для цього вони використовують систему дистанційного мінування "Замедление".