"Викликає тривогу": Росія вивела частину військ із ЗАЕС протягом останніх днів, — Sky News

За даними видання, через ризик російського теракту на ЗАЕС, почали виїжджати з регіону навколо станції і цивільні.

Останніми днями Російська Федерація почала виводити певну частину своїх збройних сил з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє видання Sky News.

Через можливий терористичний акт з боку Російської Федерації на ЗАЕС, жителі регіону почали залишати свої будинки і виїжджати з навколишньої станції території.

"Посиленню тривоги сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планували атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою", — додає видання.

Крім попередження президента Володимира Зеленського про можливу наявність вибухівки на даху Запорізької атомної електростанції, російський радник із ядерних питань заявив про ймовірний "український напад" уночі 5 липня.

"Це викликає тривогу. Це призвело до того, що багато українців раптово покинули країну. Ми бачимо черги на перетині кордону з Молдовою, які тягнуться на дві милі, чого ми не бачили вже кілька місяців", — пише Sky News.

Тим часом джерела видання зазначають, що частина російських військ була виведена з території станції в останні дні.

Нагадаємо, що в Центрі досліджень енергетики розглядають два негативних сценарії для України в разі теракту на Запорізькій АЕС. Найгіршим сценарієм може стати тільки фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів і викид радіоактивних речовин в атмосферу.

Раніше повідомлялося, що аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що погрози окупантів щодо ЗАЕС можуть бути частиною ширшої інформаційної операції Росії.