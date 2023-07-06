Коля Сєрга записав гімн для бригади Гвардії наступу "Рубіж" (відео)

Пісня додасть усім захисникам України запалу та сил, а підрозділу, який брав участь у найважчих битвах українсько-російської війни, натхнення на подальшу боротьбу з ворогом.

Музикант та телеведучий Коля Сєрга записав гімн для бригади Нацгвардії "Рубіж". Про це повідомили у Facebook підрозділу.

Нацгвардійці наголосили, що співак неодноразово приїжджав до бійців Бригади швидкого реагування, коли вони перебували в районі Бахмута, найгарячішій точці українсько-російської війни. Він підтримував бойовий дух піснями під гітару і разом з командирами виникла ідея створити композицію для підрозділу.

У повідомленні йдеться про те, що "Рубіж" — це відсилка не лише до того, що підрозділ регулярно стримував натиск російських підрозділів на передових рубежах, а й до одної з головних сторінок бойової звитяги бригади — понад 70-денної оборони міста Рубіжне на початку великої війни. Згодом бригада отримала символічну назву "Рубіж".

"Ця пісня додасть усім захисникам України запалу та сил" – зазначили у підрозділі.

Бригада Нацгвардії "Рубіж" у війні з Росією

Частина бригади з перших днів повномасштабного вторгнення росіян брала участь в обороні. Бійці підрозділу зіпсували головний план ворога в аеропорту "Антонов", який розташований у Гостомелі, куди був направлений найбільш масований авіаналіт російських десантників. Головні ударні сили підрозділу в цей час стримував жахливий масовий наступ російських сил на перших рубежах у Луганщині в районах Рубіжного, Попасної, Лисичанська, Сєвєродонецька.

Бригада за місяці пекельних боїв оборони настільки виснажила й перемолола окупаційні сили, що російські війська не змогли надалі наступати такими швидкими темпами. Після цього військові брали участь в контрнаступі на Донеччині, звільненні Лиманщини, обороні на Бахмутському та Світлодарському напрямах. На момент виходу композиції воїни Бригади швидкого реагування "Рубіж" знищили ворожі сили в районі Бахмута та готувалися до звільнення окупованих територій та повернення законних рубежів.

Нагадаємо, у червні у штурмовиків "Гвардії наступу" з'явився свій гімн. Автором композиції став 24-річний військовий, який обороняв Київщину, Донеччину та Луганщину.